Nächster Ausfall im Schweizer Skiteam

(APA) – Das Schweizer Alpinski-Team der Herren ist bei den vorweihnachtlichen Rennen in Alta Badia stark dezimiert worden. Marco Odermatt erlitt bekanntlich im Riesentorlauf einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie. Nun muss auch Mauro Caviezel wegen einer Unterschenkelverletzung pausieren. Das teilte Swiss Ski am Donnerstag mit.

Caviezel war am Mittwoch mit dem Schweizer Team in Bormio angekommen, verspürte am (heutigen) Donnerstag in der Früh beim Einfahren allerdings große Schmerzen, weshalb kein Abfahrtstraining möglich war. Er reiste für Untersuchungen zurück in die Schweiz.

Die Verletzung zog sich Caviezel am Montag bei seinem Sturz über den Sprung des Parallel-Riesentorlaufs am linken Unterschenkel zu. Er wurde anschließend behandelt und plante für Bormio.

Artikelbild: GEPA