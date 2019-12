So wie Hannes Reichelt hat sich auch Christopher Neumayer bei den Rennen des alpinen Ski-Weltcups in Bormio einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 27-jährige Salzburger erlitt am Sonntag bei seinem Sturz im Kombi-Super-G einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und eine Impressionsfraktur des Schienbeinkopfes zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck.

Neumayer wird am Montag operiert.

(APA)

Bild: GEPA