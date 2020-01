Nightrace Schladming: Besucheransturm und viel Verkehr erwartet

Nach Kitzbühel ist vor Schladming: Rund 45.000 Skifans werden am Dienstag beim 23. Nachtslalom in der steirischen Skimetropole im Ennstal erwartet – und auch jede Menge Verkehr. Die Polizei rechnet mit 4.000 Pkw und 350 Bussen, die anreisen werden. Das bewährte Verkehrskonzept soll größere Staus verhindern. Unter den prominenten Gästen werden Roberto Blanco, Toni Polster und Vera Russwurm sein.

Besonders starkes Verkehrsaufkommen wird auf der Ennstal Straße (B320) herrschen. Parkplatzkapazitäten werden für alle anreisende Fahrzeuge ausreichend vorhanden sein, hieß es seitens der Polizei. Der Verkehrsfluss an den Ampelkreuzungen in Liezen und in Trautenfels wird vorsorglich von Beamten überwacht. Für die Anfahrt aus Richtung Graz gilt: Sämtlicher Pkw-Verkehr wird bereits in Oberhaus kurz nach Haus im Ennstal von der B320 abgeleitet und weiter zu den Parkflächen östlich von Schladming geführt. Busse werden nicht abgeleitet und fahren weiter auf der B320, wo sie im Bereich Osteinfahrt Schladming zu den befestigten Parkflächen von der Exekutive weiter- bzw. abgeleitet werden.

Aus Richtung Salzburg gilt: Der anreisende Pkw-Verkehr wird über die Umfahrung Schladming und dann weiter zu den Parkflächen im östlichen Bereich von Schladming geleitet. Busse fahren über die Westeinfahrt Richtung Stadtzentrum, wo sie ebenfalls auf die befestigten Parkflächen abgeleitet werden. Der Fußmarsch von sämtlichen Parkflächen bis zum Veranstaltungsort beträgt etwa fünf bis 15 Minuten. Als Unterstützung bei der Orientierung wurden Hinweisschilder zu den Parkflächen aufgestellt.

Fans sollen möglichst früh anreisen und sich an die Verkehrsregelung halten. Nur dadurch sei gewährleistet, dass es zu keinen nennenswerten Behinderungen im Großraum Schladming kommt. Im Stadtgebiet Schladming befinden sich keine Pkw-Parkflächen. Das Navigationssystem soll ignoriert und dafür den Anweisungen der Polizei und der Ordnerdienste Folge geleistet werden.

Anreise mit Öffis empfohlen

Noch besser sei die Anreise mit Öffis: Es werden von Graz und Wien Sonderzüge zum Rennen geführt. Der Gehweg vom Bahnhof Schladming zum Stadion beträgt etwa 15 Minuten. Im Großraum Schladming werden Shuttle-Busse der Planai-Hochwurzen-Bahnen, der Ramsauer Verkehrsbetriebe und Postbusse eingesetzt. Die Terminals befinden sich im Stadtgebiet Schladming. Die Gehzeit zum Stadion beträgt etwa drei bis acht Minuten.

Die Polizei warnt Besucher vor Taschendiebstählen: Bei größeren Menschenansammlungen, Sportevents, Konzerten und dergleichen kommt es immer wieder vor, dass Unbekannte Geldbörsen und Mobiltelefone aus den Hosen- und Handtaschen von Besuchern stehlen.

Bereits am Montag werden die ersten bekannten Gäste in Schladming eintreffen und am Abend bei einer Gala zugunsten eines örtlichen Spontanhilfeprojekts teilnehmen. Neben Blanco, Polster und Russwurm stehen auch Gregor Glanz, Andy Lee Lang und Marika Lichter auf der Gästeliste des Nightrace.

(APA)

Bild: GEPA