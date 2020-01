Paris nach Kreuzbandriss: “Ich nehme die Herausforderung an”

(APA) – Der Südtiroler Skirennläufer Dominik Paris hat sich nach seiner Kreuzbandriss-Schockdiagnose am Mittwoch an seine Fans gewandt und bereits wieder in die Zukunft geblickt. “Ich habe bis jetzt noch nie eine Verletzung gehabt, die so viel Geduld braucht, aber ich nehme die Herausforderung an und freue mich auf die nächste Saison”, schrieb der 30-Jährige in den sozialen Medien.

Aufs und Abs seien Teil des Spiels und unglücklicherweise habe er sich im Training das Kreuzband gerissen. Paris galt als vierfacher Kitzbühelsieger – dreimal in der Abfahrt, einmal im Super-G – für die Speedbewerbe bei den 80. Hahnenkammrennen diese Woche als einer der Topfavoriten. Im Super-G-Training am Dienstag in Kirchberg passierte das Missgeschick. Der Gewinner der beiden Bormio-Abfahrten in diesem Winter und regierende Super-G-Weltmeister rutschte am Innenski weg und wäre in die Fangzäune gekracht. Dies wollte er verhindern und aufstehen, dabei fing es ihm den Ski und das Band riss. Artikelbild: GEPA