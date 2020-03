Ski Alpin: Deshalb wurde das Weltcup-Finale abgesagt

Der Internationale Ski-Verband (FIS) bestätigte am Freitagabend die Absage des Weltcup-Saisonfinales in Cortina d’Ampezzo. Der Hauptgrund, der zur Absage geführt hat, seien die mittlerweile von mehreren Nationen verhängten Reisebeschränkungen.

Demnach hätten mehrere Athleten nicht am Finale teilnehmen können. Die FIS ließ verlauten, dass somit keine Ausgeglichenheit gegeben sei. Wann und wo die Kristallkugeln an die siegreichen Athleten übergeben werden sollen, will der Verband zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

(APA)

Beitragsbild: GEPA