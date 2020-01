Skispringen: Kraft in Qualifikation in Titisee-Neustadt Fünfter

Stefan Kraft war am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Titisee-Neustadt als Fünfter der bestplatzierte Österreicher.

Der Gesamt-Zweite landete bei 132 m, Bester war Pokalverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan mit 137,5 m und 4,5 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Stephan Leyhe, der zur Höchstweite von 138,5 m flog. Kraft hatte 10,8 Punkte Rückstand.

Der deutsche Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger war nach einem 131,5-m-Flug Neunter. Alle sechs angetretenen Österreicher sind im Samstag-Bewerb (16.00 Uhr/live ORF 1) dabei. Neben Kraft qualifizierten sich Daniel Huber (130 m) als 16., Philipp Aschenwald (128,5) als 17., Michael Hayböck (125,5) als 28., Gregor Schlierenzauer (124,5) als 30. und Jan Hörl (126,5) als 31.

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures