Skispringen: Kraft in Sapporo-Quali Zweiter

Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Sapporo mit Rang zwei aufgezeigt. Mit 132,5 Metern markierte der Salzburger Tagesbestweite, lag nur 0,4 Punkte hinter Lokalmatador Ryoyu Kobayashi (132). Rang drei ging mit 124,5 Metern an den deutschen Weltcupführenden Karl Geiger.

Alle sechs angetretenen Österreicher sind im Samstag-Bewerb (8.30 Uhr MEZ Uhr) dabei. Neben Kraft qualifizierten sich Michael Hayböck (126,5 m) als Fünfter, Daniel Huber (122) als 14., Gregor Schlierenzauer (112) als 28., Weltcup-Debütant Marco Wörgötter (110) als 29. und Jan Hörl (109,5) als 36.

(APA)

Bild: GEPA