Super-G der Herren in Kitzbühel: Die Startliste

Am Freitag wird das 80. Hahnenkamm-Wochenende mit einem Super-G (Start: 11:30 Uhr) eröffnet. Nicht mit dabei sein wird der Italiener Dominik Paris. Paris zog sich bei einem Training in Kirchberg einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Die beiden Österreicher Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer gehen als absolute Topfavoriten in den Super-G. Beide ÖSV-Athleten konnten bereits einen Super-G, in dieser Saison, gewinnen und liegen auch in der Disziplinen-Wertung an der Spitze.

Das Rennen wird von Vorjahres-Sieger Josef Ferstl eröffnet. Mit Startnummer zwei geht der erste Österreicher, Christian Walder, ins Rennen. Der Führende in der Super-G-Wertung Vincent Kriechmayr stößt sich als Neunter aus dem Starthaus. Direkt dahinter folgen Max Franz und Matthias Mayer.

