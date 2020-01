via

via Sky Sport Austria

Petra Vlhova hat ihre starke Form auch im ersten Durchgang des Nachtslaloms in Flachau unter Beweis gestellt. Die Slowakin liegt zur Halbzeit am Dienstag 0,6 Sekunden vor Ski-Weltcup-Gewinnerin Mikaela Shiffrin in Front. Auf den dritten Zwischenrang fuhr die Vorarlbergerin Katharina Liensberger, die 0,65 Sekunden länger brauchte als Vlhova. Der zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr. (APA)

Bild: GEPA