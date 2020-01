(APA) – Das Programm bei den 90. Internationalen Lauberhornrennen der alpinen Ski-Herren in Wengen bleibt unverändert. Nach der Alpinen Kombination am Freitag (10.30/14.00 Uhr) geht am Samstag die Abfahrt in Szene (12.30), Sonntag folgt der Spezialslalom (10.15/13.15). Wegen der unsicheren Wetterprognose hatte man sich bis Donnerstagnachmittag eine mögliche Änderung offengelassen.

Artikelbild: GEPA