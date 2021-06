“Wir haben Geschichte geschrieben”: Die Stimmen zu Frankreich vs. Schweiz

Die Stimmen von Frankreich und der Schweiz nach dem sensationellen EM-Aus des Weltmeisters im Elfmeterschießen.

Didier Deschamps (Frankreich-Teamchef): “Wir haben gemacht, was wir gebraucht haben, um 3:1 in Führung zu gehen. Danach haben wir Schwäche gezeigt, was total ungewöhnlich für unsere Mannschaft ist. Im Elfmeterschießen zu verlieren, ist immer grausam für ein Team. Kylian Mbappe ist unglaublich traurig, wie auch all die anderen Spieler, aber niemand kann ihm böse sein, denn er hat die große Verantwortung übernommen den fünften Elfmeter zu schießen.”

Vladimir Petkovic (Schweiz-Teamchef): “Ich bin stolz auf diese Mannschaft, mit diesen 120 Minuten gegen den Weltmeister. Wir haben in den letzten Jahren immer auf einen Rückschlag reagiert, auch während dieses Spiels. Wir haben unser Spiel wie schon gegen die Türkei ein bisschen verändert.”

Granit Xhaka (Schweiz-Kapitän/”Man of the match”): “Am Schluss kann ich nur sagen: Es ist ein unglaubliches Gefühl. Alle Schweizer können stolz sein. Gestern sagte ich, dass wir Geschichte schreiben werden. Die Mannschaft hat einen Charakter gezeigt. Wir glaubten daran, dass wir noch etwas reißen können, wenn wir das Anschlusstor schießen. Die letzten 30 Minuten waren wir das bessere Team. Allen muss bewusst sein, dass wir hier nicht einfach irgendeinen Gegner geschlagen haben, sondern Frankreich. Wir haben Geschichte geschrieben für den Schweizer Fußball, jetzt kennt jeder die Schweiz.”

Hugo Lloris (Frankreich-Tormann und -Kapitän): “Wir suchen keine Ausreden. Es ist bedauerlich ist, dass wir eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben haben. In den vergangenen Jahren haben wir es verstanden wie man so eine Partie nach Hause spielt. Wir haben alle möglichen Emotionen in dieser Partie erlebt und um ehrlich zu sein, war das genau der Fußball, den wir lieben. Die letzten beiden Gegentore in der letzten Viertelstunde haben uns richtig wehgetan.”

Raphael Varane (Frankreich-Abwehrspieler): “Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, es war in der Kabine sehr viel Frust da. Wir haben dann gut reagiert und sind ins Match zurückgekommen. Dann haben wir die Situation falsch gemanagt. In der Verlängerung hätten wir auch ein Tor schießen können, das ist uns nicht gelungen. Das Elfmeterschießen ist dann wie ein Lottospiel. Es ist schwierig das jetzt zu analysieren, aber es hat halt etwas gefehlt. Die Enttäuschung ist sehr groß.”

Yann Sommer (Schweiz-Tormann): “Ich bin megastolz auf uns, auf die ganze Mannschaft. Die Franzosen waren stark, aber sie hatten einen Moment, in dem sie ein bisschen überheblich wurden. Wir hatten uns gesagt, dass wir bis zuletzt alles versuchen. Dass wir das jetzt geschafft haben, ist einfach unfassbar. Ich muss fast weinen, wir waren schon ganz unten im Spiel und sind zurückgekommen mit einer Einstellung, die unglaublich ist. Was die Mannschaft gemacht hat, ist verrückt. Wir haben uns den Aufstieg verdient so wie wir gespielt haben und uns geschlagen haben.”

Haris Seferovic (Schweiz-Doppel-Torschütze): “Wir sind glücklich, und es wird ein bisschen gefeiert, aber dann wollen wir für das nächste Match bereit sein. Wir haben alle gefightet, wir haben Geschichte geschrieben, das haben wir.”

