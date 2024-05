„Wir sind bereit“: Alonso und Leverkusen am Weg zum Triple

Für Bayer Leverkusen ist die Triple-Chance größer denn je. Der deutsche Fußball-Meister nahm am Donnerstag eine erste gelungene Revanche an AS Roma und legte mit einem 2:0-Auswärtssieg den Grundstein für den Einzug ins Finale der Europa League.

Das Retourmatch steigt am kommenden Donnerstag, Gegner im Endspiel am 22. Mai in Dublin wäre Olympique Marseille oder Atalanta Bergamo. Beide Teams trennten sich im ersten Duell in Frankreich mit einem 1:1.

Das Team von Trainer Xabi Alonso blieb auch im 47. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen, maximal sechs Partien in drei Bewerben stehen noch aus. Im Vorjahr war Bayer, das im DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern spielt, noch im Halbfinale an der damals von José Mourinho trainierten Roma ohne eigenen Treffer gescheitert. Das destruktive Spiel des Gegners hatte für viel Unmut bei den Leverkusenern gesorgt.

Diesmal deutet alles auf einen Aufstieg der Leverkusener hin, doch Alonso warnte: „Das Ergebnis ist gut, aber es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ein Spiel in Leverkusen. Sie haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu verlieren. Manchmal ist das eine schwere Situation. Ich habe schon viele Comebacks gesehen. Aber wir sind bereit.“

Romas Trainer Daniele De Rossi hat noch Hoffnung auf das Erreichen des Endspiels. „Ich glaube fest daran, auch wenn es schwer werden wird, aber wir werden nicht aufgeben“, sagte der Weltmeister von 2006. Von Leverkusen zeigte sich De Rossi beeindruckt. „Es war heute ihr Abend, und es ist einfach ihr Jahr.“

(APA/dpa) / Bild: Imago