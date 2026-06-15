„Wir wagen zu träumen“: England will WM-Fluch beenden

Am 30. Juli jährt sich zum 60. Mal das legendäre WM-Finale von Wembley. Ein 4:2-Triumph über Deutschland bescherte England seinen ersten WM-Titel, dem eine seit sechs Jahrzehnten anhaltende Durststrecke im Mutterland des Fußballs folgte.

Mit Thomas Tuchel soll ausgerechnet ein deutscher Trainer den Leidensweg der „Three Lions“ beenden. Der 52-Jährige sieht sein Team in Nordamerika zwar nicht als Favorit, sagt aber auch: „Wir wagen es zu träumen, und das ist wichtig.“

Die Basis für den englischen Titeltraum hat durchaus Substanz. Durch die WM-Qualifikation schoss sich die Tuchel-Elf mit acht Siegen in acht Spielen und 22:0-Toren. Die Mannschaft wird getragen von Weltklasse-Spielern wie Harry Kane, Jude Bellingham oder Declan Rice. Bei den letzten beiden Europameisterschaften scheiterte man erst im Finale. Bei den Buchmachern wird England deshalb als Titelkandidat Nummer drei nach Frankreich und Spanien eingestuft.

Tuchels Understatement

Doch Tuchel versucht sich im englischen Understatement. „Wir sind nicht die Topfavoriten. Das können wir gar nicht sein, weil wir den Titel schon so viele Jahre nicht mehr gewonnen haben“, sagte der Deutsche, der das höchste englische Traineramt zu Beginn 2025 angetreten hatte. „Es gibt bewährte Sieger in diesem Turnier. Das sind die Favoriten“, meinte Tuchel vor seinem ersten WM-Turnier und machte einen Tennis-Vergleich. „Es ist so, als ob man nach Wimbledon geht und da noch nie gewonnen hat. Dann ist man nicht der Favorit. Aber man kann natürlich gewinnen, und wir wollen gewinnen.“

Doch neben dem starken individuellen Potenzial ist das englische Team mit dem üblichen, wohl auch historisch bedingten Zweifel im eigenen Land konfrontiert. Talentierte Generationen haben den ganz großen Coup verpasst, das gilt auch für die Ära Harry Kane: Bei der WM 2018 war im Halbfinale gegen Kroatien Schluss, 2022 im Viertelfinale gegen Frankreich. Im EM-Finale 2021 im Wembley-Stadion unterlag man im Elfmeterschießen Italien, vier Jahre später war im Endspiel Spanien zu stark.

Mit Kane blüht England

Für den 32-jährigen Kane könnte es die letzte WM-Chance sein. Der Stürmerstar von Bayern München ist in Topform angereist. In der Vergangenheit war das Nationalteam jedoch zu sehr von seiner Performance (79 Tore in 114 Länderspielen) abhängig. Die Regel „Wenn Kane schießt, blüht England“ ist nicht nur psychologischer Natur, sondern auch statistisch belegt: Seit der WM 2022 kommen die „Three Lions“ mit ihrem Kapitän auf eine Siegquote von 75 Prozent sowie 2,3 Tore pro Spiel. Ohne ihn sinken die Werte auf 29 Prozent bzw. 1,1 Treffer, errechnete die BBC. Die britische Rundfunkanstalt kam daher zum Schluss, England sei immer „eine Kane-Verletzung von einer veritablen Krise entfernt“.

Mit Spielern wie Anthony Gordon, Morgan Rogers, Ollie Watkins oder Marcus Rashford ist der englische Offensivbereich zwar potent besetzt, aber ein adäquater Kane-Ersatz ist keiner darunter. Sorgenfalten gibt es indes bei Arsenal-Offensivkraft Bukayo Saka, der sich mit einer Achillessehnenverletzung herumschlägt. „Er ist derjenige, den wir besonders schonen“, sagte Tuchel, der mit seiner Teamnominierung für Aufsehen gesorgt hatte: Phil Foden, Cole Palmer oder Trent Alexander-Arnold mussten zuhause bleiben.

Die Auftaktpartie in Gruppe L gegen Kroatien am 17. Juni (22.00 Uhr MESZ) in Dallas wird jedenfalls eine Standortbestimmung. Es folgen die Spiele gegen Ghana in Boston (23. Juni/22.00) und Panama in New Jersey (27. Juni/23.00). Dann wird sich zeigen, ob Tuchel eine Truppe mit WM-Format geformt hat. „Ich glaube daran. Wir alle glauben daran“, sagte der Coach. Ziel in Nordamerika soll jedenfalls das Endspiel sein. Dieses findet am 19. Juli statt – gerade rechtzeitig, um im Erfolgsfalle den 60. Jahrestag von Wembley ohne Wehmut feiern zu können.

(APA)/Bild: Imago