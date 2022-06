Wirbel um Newcastles „Saudi-Trikot“! Amnesty International reagiert

via

via Sky Sport Austria

Newcastle United hat am Dienstag offiziell sein neues drittes Trikot präsentiert. Das Design erinnert dabei stark an das Nationalmannschafts-Jersey Saudi-Arabiens, was bei vielen Fans für Empörung gesorgt hat.

Bereits vor einigen Wochen war ein Leak des neuen Ausweich-Trikots von Newcastle im Netz aufgetaucht, der von vielen Fans mit wenig Begeisterung wahrgenommen wurde. Die für den Premier-League-Klub ungewöhnlichen Farben Weiß und Grün sowie das gesamte Design erinnerten stark an das Heimtrikot Saudi-Arabiens. Nun ist das Shirt offiziell in eben jener Ausführung präsentiert worden.

Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr übernahm ein saudisches Konsortium die Mehrheit am englischen Traditionsklubs. Rund 80 Prozent dieser Investoren-Gruppe bezieht ihren Anteil aus dem Staatsfond Saudi-Arabiens. Zwar wurde der neue Reichtum des Klubs von einigen Fans gefeiert, doch ebenso viele Anhänger sind mit der Einflussnahme des umstrittenen Staats nicht einverstanden.

Fans reagieren gemischt – Amnesty International warnt vor Sportswashing

In den Sozialen Medien wurde das grün-weiße Trikot nach der offiziellen Präsentation mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während manche Fans das Design loben und sich nicht für dessen Hintergrund interessieren, kritisiert ein großer Teil der Newcastle-Anhänger das sogenannte Sportswashing, das damit betrieben wird. Unternehmen oder Staaten, die öffentlich in der Kritik stehen, versuchen dabei den Sport als Plattform zu nutzen, um für sich zu Werben und kontroverse Zustände in den Hintergrund zu rücken.

Mittlerweile hat sich sogar die Menschenrechts-Organisation Amnesty International zu dem neuen Trikot und dessen fragwürdigen Hintergrund gemeldet. „Spieler und Fans von Newcastle United, die das neue dritte Trikot des Vereins tragen, beteiligen sich am Sportswashing und machen PR für den saudischen Herrscher Mohammed bin Salman und seine Regierung“, hieß es in einem Statement.

(SkySportDE)/Bild: nufc.co.uk