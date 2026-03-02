Wirtz-Verletzung: Liverpool-Trainer Slot gibt Update

Florian Wirtz fehlt dem FC Liverpool wohl noch in den kommenden beiden Partien.

„Das Spiel morgen kommt wahrscheinlich zu früh, und vielleicht auch das Spiel am Wochenende. Mal sehen, wie es ausgeht“, sagte Teammanager Arne Slot am Montag. Die Reds gastieren zweimal in Folge bei den Wolverhampton Wanderers, zunächst am Dienstag (21.15 Uhr/live auf Sky und im Stream mit Sky X) in der Premier League.

Wahrscheinlich werde Wirtz nach dem zweiten Duell der beiden Teams drei Tage später im FA Cup zurückkehren. „Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei sein kann. Vielleicht früher. Vielleicht etwas später. Aber in diesem Zeitrahmen“, sagte der Niederländer. Wirtz (22) hatte in den vergangenen beiden Ligaspielen gegen Nottingham Forest und West Ham United wegen Rückenproblemen gefehlt.

HIGHLIGHTS | FC Liverpool – West Ham United 5:2

(SID)/Bild: Imago