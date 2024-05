Wirtz will das EL-Finale „auf jeden Fall auch gewinnen“

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen ist in der laufenden Saison einer der Schlüsselspieler des deutschen Meisters. Nicht nur in der deutschen Bundesliga zeigt der 21-jährige Mittelfeldstratege konstant starke Leistungen, auch in der Europa League hat er großen Anteil am Finaleinzug. Das EL-Finale Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen gibt es am morgigen Mittwoch ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen.

Florian Wirtz ist der Spieler, der bei Bayer Leverkusen den Unterschied ausmacht. Der 21-Jährige hat sich nicht nur durch seine unglaubliche Technik und Übersicht, sondern auch durch seine bodenständige Art in die Herzen der Fans gespielt. In der bisherigen Europa-League-Saison hat der Mittelfeldspieler mit vier Toren und vier Vorlagen bereits acht Scorerpunkte gesammelt und damit großen Anteil an der starken Saison der Leverkusener.

Dabei hat der Deutsche eine lange Leidenszeit hinter sich. In der Saison 2021/22 erlitt er einen Kreuzbandriss, von dem er sich in den letzten beiden Spielzeiten zurück kämpfen musste. Wirtz selbst bezeichnet „die Diagnose selbst“ als das Schwierigste.

Beitragsbild: Imago