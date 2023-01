Witterung fordert Austro-Trio in Dubai weiter

Bernd Wiesberger, Sepp Straka und Lukas Nemecz sind beim zweiten Rolex Series Event am Persischen Golf weiter hinter dem Zeitplan.

Nach andauernden Regenfällen in Dubai am Donnerstag wurde die zweite Runde am Freitag wegen Dunkelheit abgebrochen. Das Austro-Trio hat beim mit neun Millionen US-Dollar dotierten Turnier der DP World Tour zumindest eine Runde komplettiert. Am besten erging es bisher Wiesberger, der mit drei Schlägen unter Par auf dem geteilten 22. Platz rangiert.

Nemecz lag mit eins über Par auf Platz 93, Straka mit zwei über Par nach vier gespielten Löchern auf seiner zweiten Runde außerhalb der ersten 100. Es führten die Engländer Richard Bland und Ian Poulter (acht Schläge unter), der Weltranglisten-Erste Rory McIlroy lag als Vierter (-6) in Lauerstellung. Am Samstag wollten die Veranstalter die zweite Runde über die Bühne bringen. Das Turnier wurde bis Montag verlängert.

(APA)/Bild: Imago