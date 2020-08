Witziger Barnsley-Tweet! So wird Neuzugang Frieser präsentiert

Die Social Media-Abteilung des FC Barnsley hat sich für die Präsentation von Dominik Frieser eine humorvolle Idee überlegt.

In einem Tweet wurde erklärt, man wolle sich ein neues Küchen-Utensil zulegen und ließ abstimmen, ob es ein Geschirrspüler, eine Mikrowelle, ein Teekessel oder ein Gefrierschrank (engl. Freezer) sein solle.

🤔 Reds, we need some help.

We want a new kitchen appliance, but we can't make our minds up on which one we want… pic.twitter.com/07fRZR2aZo

— Barnsley FC (@BarnsleyFC) August 20, 2020