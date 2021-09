Witziger Schlagabtausch zwischen Herzog und Kühbauer im Sky-Interview

Admira-Trainer Andreas Herzog und Rapid-Coach Dietmar Kühbauer sind im Vorfeld der Partie im Sky-Interview zu Gast und liefern sich dabei einen witzigen Schlagabtausch mit dem ein oder anderen Seitenhieb.

Kühbauers Geburtstagsgrüße an Herzog hat der Admira-Trainer am gestrigen Samstag nicht angenommen. “Ich habe ihn angerufen, aber er hat wahrscheinlich vermutet, dass ich über das Spiel erzählen werde”, so Kühbauer. Am Ende des Interviews (ab 3:10 Minuten) erzählen beide Trainer noch von einer witzigen Begegnung am Platz Ende der 80er Jahre.