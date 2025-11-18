WM 2026: 39 der 48 Plätze vergeben
Am Dienstag hat sich auch das ÖFB-Team für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Damit sind 39 der 48 Plätze vergeben.
Alle qualifizierten Nationen im Überblick:
Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko
Afrika (9): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
Europa (12): Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Belgien, Österreich, Schottland, Schweiz
Ozeanien (1): Neuseeland
Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
Als Gruppenzweite oder über die Nations League für die europäischen Playoffs sind 16 Nationen qualifiziert.
Alle Playoff-Teilnehmer aus Europa im Überblick:
Gruppenzweite (12): Albanien, Italien, Irland, Tschechien, Ukraine, Polen, Slowakei, Türkei, Dänemark, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Wales
Gruppensieger in der Nations League (4): Rumänien, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien
(SID/Red.)
Bild: Imago