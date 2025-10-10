WM 2026: Senegal und Elfenbeinküste fast am Ziel

Der Senegal und Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) sind im Rennen um die afrikanischen Tickets zur Fußball-WM 2026 fast am Ziel.

Nicolas Jackson vom FC Bayern München bereitete beim 5:0 (1:0) der Senegalesen in Südsudan am Freitag das dritte Tor vor und erzielte das vierte selbst. Mit einem Sieg gegen den krassen Außenseiter Mauretanien am Dienstag wäre die vierte WM-Teilnahme perfekt. Die Demokratische Republik Kongo ist als erster Verfolger zwei Punkte entfernt.

Für Côte d’Ivoire traf Yan Diomande von RB Leipzig beim 7:0 (4:0) auf den Seychellen. Auch Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim und der frühere Bundesliga-Stürmer Sebastien Haller standen auf dem Platz. Das einen Punkt zurückliegende Gabun ließ sich aber nicht abschütteln, gewann 4:3 (2:2) in Gambia – Pierre-Emerick Aubameyang erzielte dabei alle vier Tore und sah in der Schlussphase Gelb-Rot. Somit benötigt die Elfenbeinküste für die sichere vierte WM-Teilnahme am Dienstag noch einen Sieg gegen Kenia.

In Afrika sind bereits Marokko, Tunesien, Ägypten und Algerien für das Mega-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.

(SID) / Bild: Imago