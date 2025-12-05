Das ÖFB-Team ist erstmals seit 1998 für eine WM-Endrunde qualifiziert. Diese Gruppe wünscht sich die Sky-Community für Österreich.

Die ÖFB-Auswahl wird bei der WM-Auslosung am heutigen 5. Dezember im Kennedy Center in Washington D.C. aus Topf 2 gezogen. Österreich umgeht damit Duelle gegen Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador und Australien in der Vorrunde.

In jedem der Töpfe befinden sich zwölf Nationen, in Topf 4 stehen erst sechs Mannschaften als fixe WM-Fahrer fest. Die übrigen sechs Plätze werden in den WM-Playoffs im März vergeben.

Auslosung: Diese Gruppe wünscht sich die Sky-Community für das ÖFB-Team

Ihr habt in der Sky-Abstimmung gewählt – das ist eure ÖFB-Wunschgruppe für die Endrunde 2026:

Anmerkung: Nationen aus der gleichen Konföderation können nicht in eine gemeinsame Gruppe gelost werden – wie z.B. Brasilien (Topf 1) und Paraguay (Topf 3) oder Südafrika (Topf 3) und Ghana (Topf 4). Ausnahme ist Europa, wo zwei Teams pro Gruppe erlaubt sind. Aus Topf vier haben Curacao und Haiti mehr Stimmen als Kap Verde erhalten, diese können jedoch nicht mit Gastgeber Mexiko in eine Gruppe gelost werden.

Spielorte und Anstoßzeiten erst morgen

Eine weitere Veranstaltung am Samstag (18.00 Uhr MEZ). Die FIFA lässt es sich nicht nehmen, die Prozedur auf zwei Tage auszudehnen und erst 24 Stunden nach der Auslosung der Gruppen weitere Details bekannt zu geben, darunter die Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien. Allerdings: Endgültig feststehen wird der Spielplan auch dann nicht, schließlich stehen sechs der 48 Teilnehmer noch gar nicht fest – sie müssen sich in den Playoffs im März erst noch qualifizieren. Der viermalige Weltmeister Italien etwa zittert noch.

Bilder: GEPA/Imago