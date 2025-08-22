WM-Auslosung soll in Washington stattfinden

Die Auslosung zur Fußball-WM 2026 wird nach Aussage von US-Präsident Donald Trump am 5. Dezember in Washington stattfinden.

Als Ort kündigte der Republikaner die Kultureinrichtung Kennedy Center in der Hauptstadt der USA an. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Verkündung des Auslosungsorts teil. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird – dort waren auch bei der bisher letzten WM in den USA 1994 die Lose gezogen worden.

„Es ist das größte, wahrscheinlich das größte Sportereignis aller Zeiten“, sagte Trump in Begleitung des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino im Oval Office gegenüber Reportern. Dabei hielt er einen goldenen WM-Pokal in den Händen. Infantino nannte die Auslosung „einen wichtigen Meilenstein des Turniers“.

Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko-Stadt angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt. Neben den drei Gastgebern haben sich bisher zehn weitere Nationen sportlich qualifiziert. Aus Südamerika sind neben Weltmeister Argentinien auch Ecuador und Rekordsieger Brasilien dabei. Dazu haben Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland ihr Ticket gelöst.

Die ÖFB-Auswahl hält in der Quali-Gruppe H nach zwei Spielen beim Punktemaximum, am 6. September geht es in Linz gegen Zypern weiter. Zum Zeitpunkt der Auslosung werden erst 42 der 48 Teilnehmer ermittelt sein. Sechs weitere Nationen – darunter vier aus Europa – lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Play-off-Spielen.

(APA)/Bild: Imago