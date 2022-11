WM-Einsatz in Gefahr: Belgien bangt um Lukaku

Kurz vor dem Start der Fußball-WM 2022 bangt auch die belgische Nationalmannschaft um einen Superstar. Stürmer Romelu Lukaku macht weiter eine Oberschenkelverletzung zu schaffen.

Teamchef Roberto Martinez gibt am Donnerstag seinen Teamkader bekannt. Ob mit oder ohne dem Inter-Star, der seit August nur zwei Kurzeinsätze bei seinem Club hatte, ist noch offen. „Die Entscheidung wird kurz vor der Kaderbekanntgabe erfolgen. Wenn er so fit ist, dass er in einem der drei Gruppenspiele dabei sein kann, wird er im Team sein. Wenn sich das nicht ausgeht, wird er nicht nominiert“, gab Martinez Einblick. Zeichen leichter Besserung würden Hoffnung geben. Belgien startet am 23. November gegen Kanada, weitere Gegner sind vier Tage später Marokko und am 1. Dezember Kroatien.

(APA) / Bild: Imago