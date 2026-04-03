WM-Hammer um Ex-DFB-Coach Löw?

Kommt es kurz vor der WM 2026 zu einer spektakulären Rückkehr von Joachim Löw auf die Trainerbank?

Der deutsche Weltmeistertrainer von 2014 könnte laut einem Gerücht die Nationalmannschaft von Ghana bei der anstehenden WM betreuen. Das meldet das Portal „Ghanasoccernet.com“ und beruft sich dabei auf mehrere Quellen.

Die vertraglichen Bedingungen werden demnach gerade geklärt. Löw soll ein Gehalt von 150.000 Euro pro Monat erhalten. Der 66-Jährige ist zudem ein guter Bekannter von Ghanas Technischem Direktor Winfried Schäfer.

Löw seit 2021 ohne Job

Löw hatte sein Amt als DFB-Nationaltrainer nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 niedergelegt und war seither ohne Job.

Nun könnte er die „Black Stars“ übernehmen, die sich nach den beiden Testspielpleiten gegen Österreich (1:5) und Deutschland (1:2) von Trainer Otto Addo getrennt hatten.

Ghana trifft bei der WM in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien.

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