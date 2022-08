WM-Kaderplatz in Gefahr: Real-Star will die Königlichen verlassen

Marco Asensio ist derzeit nicht glücklich bei Real Madrid. Der Vertrag des Spaniers hat nur noch für diese Saison Gültigkeit. Doch die Vereinsverantwortlichen machen derzeit keine Anstalten, den Kontrakt mit dem Offensivspieler zu verlängern.

Aus diesem Grund übt der Spanier nun laut des spanischen Senders COPE Druck auf die Bosse aus. Der 26-Jährige will noch in diesem Sommer weg, um seine Chance auf die WM im Winter in Katar zu erhöhen. Bei den Königlichen nimmt er derzeit nur eine Nebenrolle ein und bekommt nicht die erhoffte Spielzeit.

Allerdings sind laut des Senders noch keine konkreten Angebote für Asensio eingegangen. Zuletzt wurde von einem Interesse seitens AC Mailand und der AS Roma berichtet.

(sport.sky.de)/Bild: Imago