Bosnien-Herzegowina hat mit einem Heimsieg gegen Rumänien die Entscheidung in Österreichs WM-Qualifikationsgruppe vertagt. Das Entscheidungsspiel zwischen Österreich und den Bosniern steigt am kommenden Dienstag (18.11/20:45 Uhr) in Wien.

Dabei gingen die Rumänen in Zenica sogar in Führung. Daniel Birligea brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (17.), mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen.

Nach der Pause wechselte Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez zwei Mal, er brachte Ex-Austria-Stürmer Haris Tabakovic und Salzburg-Flügelspieler Kerim Alajbegovic. Und es dauerte nicht lange, da gelang den Gastgebern auch der Ausgleich. Edin Dzeko brachte Bosnien in Minute 49 wieder ins Spiel.

Bosnien dreht das Spiel nach Platzverweis

Die wohl spielentscheidende Szene spielte sich in der 68. Minute ab: Der erst drei Minuten zuvor eingewechselte Denis Dragus sah nach einem Foul die Rote Karte. Esmir Bajraktarevic (79.) und Joker Tabakovic schossen die Bosnier zu einem 3:1-Heimerfolg. Die Entscheidung in der WM-Qualifikationsgruppe H fällt somit am Dienstag. Bosnien kann das ÖFB-Team nur mit einem Sieg in Wien noch überholen. Bei einem Heimsieg oder Remis fährt Österreich fix zur WM.

Bild: Imago