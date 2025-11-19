WM-Quali geschafft: So benoten die Sky-User das Nationalteam
Mit dem 1:1 gegen Bosnien hat das ÖFB-Team erstmals seit 1998 die WM-Qualifikation geschafft. Nach der Partie in Wien konnten die Sky-User die Leistungen der einzelnen ÖFB-Spieler bewerten (von 6=Weltklasse bis 1= Sehr Schwach).
Bis auf Goalie Alexander Schlager und Patrick Wimmer (Note 3 = Durchschnitt) erhielt jeder Spieler eine gute Bewertung. Sieben ÖFB-Akteure bekamen die Note 4 (= Stark). Vier Spieler wurden als „Sehr stark“ (= Note 5) eingestuft. Der Auftritt von Matchwinner Michael Gregoritsch wurde als „Weltklasse“ (= Note 6) eingeschätzt.
Die Leistung des gesamten ÖFB-Teams sowie Teamchef Ralf Rangnick wurden mit Note 5 (= Sehr stark) beurteilt.
Die ÖFB-Noten im Überblick:
Tor
Verteidigung
Mittelfeld
Angriff
Teamleistung & Teamchef
