WM-Quali: Herzog und Südkorea starten erfolgreich

Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog sind mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Der Achtelfinalist der Endrunde von Katar bezwang Singapur in Seoul mit 5:0 (1:0).

Für die Teams aus Asien beginnt auf dem Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aktuell die zweite Runde. Die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei der neun Vierergruppen kommen in die dritte Runde, in der die ersten WM-Tickets vergeben werden.

Für Klinsmanns „Taegeuk Warriors“ traf Kapitän Heung-Min Son zum zwischenzeitlichen 3:0. In Gruppe C sind China und Thailand die weiteren Gegner.

Bild: Imago