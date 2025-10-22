WM-Silber 2019: ÖSV-Technikspezialist beendet Karriere

Christian Hirschbühl hat seine Karriere als Skirennläufer beendet. Wenige Tage vor dem Start der neuen Weltcup-Saison in Sölden verkündete der 35-jährige Vorarlberger seine Entscheidung.

„Nach neun Jahren im Weltcup, voller Leidenschaft, Höhen und Tiefen, unvergesslichen Momenten und unzähligen Trainingsstunden ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, schrieb der Technikspezialist am Mittwoch auf Instagram.

Ihm sei es extrem schwer gefallen, diese Zeilen zu schreiben, betonte Hirschbühl, der sich bei seiner Familie, seinen Trainern, Teamkollegen und Fans für die Unterstützung bedankte. Sein größter Erfolg war die WM-Silbermedaille im Mannschaftsbewerb in Aare 2019. Außerdem feierte er einen Sieg im Parallel-Weltcup in Lech/Zürs im November 2021.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.