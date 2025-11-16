WM-Traum für Nigeria beendet – Chance für Kongo lebt

Die Demokratische Republik Kongo darf weiter von einer Teilnahme an der WM 2026 träumen.

Im afrikanischen Playoff-Finale um einen Platz für das interkontinentale Playoff-Turnier, bei dem im März zwei Tickets unter sechs Startern vergeben werden, behielt der Außenseiter am Sonntag im marokkanischen Rabat gegen Nigeria um Starstürmer Victor Osimhen nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 die Oberhand. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag.

