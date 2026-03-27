WM-Traum geplatzt: Argentinien-Talent erleidet Kreuzbandriss

Geplatzter WM-Traum für den argentinischen Top-Stürmer Joaquin Panichelli: Der 23-Jährige hat im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das teilte der argentinische Verband am Freitag auf der Plattform X mit.

Nationaltrainer Lionel Scaloni hatte den aktuell besten Torjäger der französischen Ligue 1 erst in letzter Minute für das Länderspiel des Fußball-Weltmeisters am Freitag gegen Mauretanien berufen.

Panichelli sorgt in Frankreich für Furore

Durch die schwere Knieverletzung verpasst der Mittelstürmer nicht nur seine Chance auf ein WM-Ticket, sondern auch das Viertelfinale der Conference League. Sein Klub Racing Straßburg trifft dort am 9. und 16. April auf Mainz 05 (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X).

Panichelli, der 2023 bereits einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte, sorgte zuletzt im Elsass mit 16 Toren in 27 Ligue-1-Spielen für Furore.

(SID)

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