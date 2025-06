WM verpasst: China entlässt Nationaltrainer Ivankovic

Nach der erneut verpassten Qualifikation für eine WM hat sich Chinas Fußballverband von Nationaltrainer Branko Ivankovic getrennt.

„Da sich die Nationalmannschaft nicht für die Playoff-Phase qualifiziert hat, wurde der Vertrag gemäß den vereinbarten Bedingungen automatisch gekündigt“, hieß es in einer Mitteilung. Der Kroate, der in der Saison 1999/2000 den damaligen Zweitligisten Hannover 96 trainiert hatte, hatte den Job im Februar 2024 angetreten.

Anfang Juni hatte China durch ein 0:1 gegen Indonesien die letzte Chance auf eine Teilnahme an der WM 2026 verspielt, am Ende belegte das Team in seiner Asien-Gruppe mit sieben Niederlagen in zehn Spielen den vorletzten Platz. Der Serbe Dejan Djurdjevic, bisher Trainer der chinesischen U19, übernimmt das Amt zunächst auf Interimsbasis.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte mehrfach den WM-Titel als langfristiges Ziel ausgegeben. Bisher hat das Land aber nur 2002 die Endrunde erreicht, damals schied das Team ohne Tor und Punkt aus.

