WM-Vorbereitung: Österreich verliert erstes Lettland-Duell

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste von zwei WM-Testspielen gegen Lettland am Donnerstag im Penaltyschießen mit 2:3 (1:0,0:1,1:1;0:0) verloren. Die ÖEHV-Auswahl ging in Riga durch Leon Wallner (16.) und Julian Metzler (43.) zweimal in Führung, Feliks Gavars (26.) und Dans Locmelis (46.) schafften aber jeweils den Ausgleich für den Bronzemedaillengewinner der WM 2023.

In der Entscheidung trafen zwei Letten, für Österreich war nur Emilio Romig erfolgreich.

Am Freitag (18.00 Uhr) geht es für das junge Team von Head Coach Roger Bader erneut gegen Lettland. Wie stets im ersten Frühjahrscamp fehlen viele Spieler, die bei der WM ab 10. Mai in Prag um den Klassenerhalt kämpfen werden. Nicht dabei sind u.a. die Akteure der ICE-Liga-Finalisten KAC und Salzburg.

Österreich mit vielen jungen Spielern

Bader hat viele junge Spieler einberufen, als Routiniers sind Dominique Heinrich, David Madlener, Kilian Zündel und Nico Feldner dabei. „Ich habe keine großen Erwartungen. Die Ausführungen stehen vor dem Resultat“, sagte Bader vor der Reise ins Baltikum.

Insgesamt neun Tests warten auf Österreich vor der WM, Gegner sind u.a. Vize-Weltmeister Deutschland und zum Abschluss in Wien Weltmeister Kanada (5. Mai).

(APA) / Bild: GEPA