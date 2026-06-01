Wo alles begann: Beckham Jr. zurück bei den New York Giants

Der einstige Star-Receiver Odell Beckham Jr. kehrt nach seiner langen Reise durch die NFL an den Ort zurück, an dem alles begann. Der 33-Jährige schließt sich in der US-Football-Liga den New York Giants an, das teilte die Franchise am Montag mit.

In New York war er nach dem Draft 2014 zum Star geworden, später schloss er sich unter anderem den Los Angeles Rams an und gewann dort 2022 den Super Bowl. In den vergangenen Jahren wurde Beckhams Karriere allerdings aus unterschiedlichsten Gründen ausgebremst.

Eine im Super Bowl mit den Rams erlittene schwere Knieverletzung zwang ihn zunächst zur Pause in der kompletten Saison 2022. In der abgelaufenen Spielzeit stand er dann ebenfalls nicht auf dem Platz: Wegen Verletzungen der Anti-Doping-Richtlinien wurde er mit einer Sechs-Spiele-Sperre belegt und erhielt daher keinen Vertrag.

Beckham Jr. spielte in seiner Karriere neben den Giants und den Rams auch für die Cleveland Browns, die Baltimore Ravens und die Miami Dolphins. In New York verbrachte er bislang die längste Zeit, fünf Spielzeiten trug er das Giants-Trikot.

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