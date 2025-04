„Woche der Wahrheit“ startet für Rapid bei Djurgarden

Für den SK Rapid geht es am Donnerstag in Stockholm in das erste Europacup-Viertelfinale mit österreichischer Beteiligung seit der Saison 2017/18. Bei Djurgårdens IF wollen sich die Wiener eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der Conference League schaffen und versuchen, den Negativtrend aus der heimischen Liga abzuschütteln. Es ist der Auftakt zu einer „Woche der Wahrheit“ für Grün-Weiß – am Sonntag steht daheim das 345. Wiener Derby gegen die Austria an. Die Schweden haben mit Personalproblemen zu kämpfen.

„Ich glaube, dass es in beiden Duellen ein Spiel auf Augenhöhe werden wird“, sagte Rapid-Trainer Robert Klauß. „Sie haben gerade daheim viele gute Spiele abgeliefert, haben Legia Warschau geschlagen, haben Panathinaikos geschlagen. Also es ist schon eine richtig, richtig gute Mannschaft, wir müssen an die Grenze gehen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir eine gute Chance haben.“ Auch Louis Schaub bescheinigte dem Gegner eine hohe Qualität: „Ich glaube, vor allem zu Hause ist es eine sehr starke Mannschaft. Sie wollen auch sehr oft den Ball haben.“

Der SK Rapid hat die jüngsten zwei Bundesliga-Partien verloren, in der Conference League gab es im Achtelfinale gegen Borac Banja Luka zwei Unentschieden nach 90 Minuten. Im Rückspiel setzte man sich in Wien erst in der Verlängerung gegen die Bosnier durch. Gegen Djurgården gehe es auch darum, „dass wir in kleinen Schritten das zurückholen, was gerade fehlt, was in den letzten beiden Spielen einfach nicht so gut war“, meinte Klauß.

Burgstaller könnte Überraschungs-Comeback feiern