Wöber nach Kantersieg in Klagenfurt: „Ein perfekter Fußball-Sonntag für uns“

via Sky Sport Austria

Salzburg hat in der Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg den nächsten Schritt zur Titelverteidigung getan. Der Meister gewann bei Austria Klagenfurt am Sonntag mit 6:0 (1:0), die Kärntner agierten nach einer Roten Karte eine Stunde lang in Unterzahl. „Ein sehr souveräner Aufritt, sehr dominant. Es war ein perfekter Fußball-Sonntag für uns. Die Tore fallen, man kreiert Chancen, man kann leiwand Fußball spielen, es hat einfach richtig Spaß gemacht„, sagte Torschütze Maximilian Wöber nach dem Sieg im Sky-Interview.