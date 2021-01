Wöber nach Zu Null Sieg: “Zumindest lässt uns die Presse jetzt eine Woche in Ruhe”

via

Red Bull Salzburg hat wieder die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger feierte in seinem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach und liegt damit wieder einen Punkt vor Rapid (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Besonders der Sieg ohne Gegentor tut den Salzburgern gut. Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber spricht im Sky-Interview nach dem Spiel von einem soliden Start, sieht aber noch Potenzial nach oben.”Es war nicht das Feuerwerk, was man aus vielen Salzburg-Spielen kennt, aber ein sehr solider Start, drei Punkte, deshalb können wir happy sein“, meinte der Salzburg-Innenverteidiger.