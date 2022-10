Wöber: Trainer Jaissle „ist in der Pause ein bisschen lauter geworden“

via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber zeigt sich nach der 1:2-Niederlage gegen Chelsea vor allem mit der ersten Hälfte unzufrieden. Nach der Pause habe man gezeigt, „dass wir die besten Teams der Welt ärgern können“.

„Wir haben aber auch gesehen, dass nur auf Konter spielen wie in der ersten Hälfte nicht funktioniert. Wir müssen unser Salzburger Pressing immer spielen. Deswegen ist der Trainer in der Pause ein bisschen lauter geworden. In der zweiten Hälfte war es dann wieder der Salzburger Weg“, sagte Wöber nach der Partie im Sky-Interview.