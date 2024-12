Wöber trifft erstmals im Leeds-Trikot

Maximilian Wöber hat seinen ersten Treffer für Leeds United erzielt und ist mit den „Peacocks“ vorerst an die Tabellenspitze der englischen League Championship vorgestoßen. Der am Samstag beim 2:0 gegen Derby County nach 20 Minuten eingewechselte ÖFB-Internationale erzielte in der 44. Minute den zweiten Treffer seines Teams. Wöber hatte in der laufenden Saison auch aufgrund einer Knieverletzung kaum gespielt, erst in den jüngsten Runden kam er als Wechselspieler zum Einsatz.

Leeds liegt in der zweithöchsten englischen Spielklasse voran. Sheffield United könnte mit einem Sieg gegen West Bromwich am Sonntag aber wieder auf Platz eins vorstoßen. Wöber spielt seit Jänner 2023 für Leeds, in der vergangenen Saison war er an Mönchengladbach verliehen gewesen.

(APA)/Beitragsbild: Imago