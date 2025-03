Wolf überrascht mit WM-Silber im Slopestyle

Lara Wolf hat bei den Freeski-, Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften im Schweizer Engadin für die erste österreichische Medaille gesorgt.

Die 24-jährige Ski-Freestylerin gewann am Freitag überraschend im Slopestyle-Bewerb am Corvatsch Silber. Für Österreichs Frauen ist es die erste WM-Medaille im Freeski-Sport. Die Tirolerin musste sich nur der haushohen Favoritin Mathilde Gremaud aus der Schweiz geschlagen geben, Bronze ging an die Kanadierin Meghan Oldham.

Wolf machte sich zwei Tage vor ihrem 25. Geburtstag selbst das größte Geschenk. „Ich bin so überwältigt, dass ich das geschafft habe. Ich bin so glücklich und stolz auf mich“, meinte die frischgebackene Vizeweltmeisterin im ORF. „Ich bin bis jetzt noch nie Zweite geworden. Ich kann das gar nicht glauben. Ich möchte allen Danke sagen. Ich bin glücklich mit meinem Skifahren, das macht alles leichter. Ich fahre derzeit einfach gut.“

Wolf krönte damit eine außergewöhnliche, persönliche Geschichte. Sie war im Oktober 2023 im Alter von erst 23 Jahren zurückgetreten und hatte im Jänner dieses Jahres auf dem Kreischberg ihr Weltcup-Comeback gefeiert. Dabei landete sie auf Anhieb als Dritte auf dem Stockerl, es war erst ihr zweites Weltcup-Podium. Nun legte die zweifache Olympia-Teilnehmerin beim Saison-Höhepunkt nach und schnappte sich mit zwei starken Läufen ihr erstes WM-Edelmetall. Bereits nach Lauf eins war Wolf mit 72,81 Punkten auf Rang zwei gelegen. Im zweiten Run erzielte sie mit 73,33 Zählern gar die beste Wertung des Durchgangs. Ein besseres Ergebnis schaffte nur Gremaud, die für ihren ersten Lauf 85,65 Punkte erhalten hatte.

