Wolff lässt aufhorchen: Mick bei Mercedes „immer auf dem Radar“

Mick Schumacher hat bislang keine einfache Saison. Nach mehreren Crashs und schwankenden Leistungen musste der junge Fahrer zuletzt immer wieder Kritik einstecken. Nun stärkt ihm Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Rücken.

Während Mick Schumacher sich von seinem Teamchef Günther Steiner zuletzt öffentlich Kritik gefallen lassen musste, spricht Toto Wolff in einem gänzlich anderen Ton über den Nachwuchsfahrer. Im Interview mit RTL empfahl der Österreicher dem Team Haas weniger Druck auf den jungen Schumacher aufzubauen: „Man sollte ihm das Vertrauen schenken. Er kann Autofahren und hat die Intelligenz“, lobte er den in dieser Saison bislang noch glücklosen Mick.

Jetzt lass es mal fliegen

„Jetzt lass es mal fliegen, fahr so, wie du fahren kannst.“, sagte der 50-Jährige weiter, fast schon väterlich, in Richtung des Haas-Piloten, der tatsächlich schon Rat bei Wolff suchte. „Er ist ein guter junger Mann mit dem Herz an der richtigen Stelle und einem guten Kopf. Er muss einfach die Stärke finden sich aus diesem Loch herauszuziehen, ich denke das kann er“, stärkte der Österreicher den jungen Deutschen.

Auch mit seiner Antwort auf die Frage, ob Mick auch ein Fahrer für ihn wäre, ließ Wolff den deutschen Fahrer nicht hängen: „Warum nicht? Wir haben gute Junioren, aber Mick – ob mit oder ohne den Namen Schumacher – ist jemand der für uns immer auf dem Radar sein wird“, adelte er den Legenden-Sohn.

Mick Schumachers langfristige Zukunft ist definitiv interessant und hängt auch von seiner Leistung im nächsten Rennen ab.

