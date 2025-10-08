Wolff über Ex-Rivale Horner: „Er fehlt definitiv“

Zu sagen, er würde Horner vermissen, sei „ein bisschen viel, aber es ist definitiv anders ohne Christian. Er fehlt definitiv“, sagte Mercedes-Teamchef Wolff der Sport Bild.

Für die Formel 1 sei es gut, wenn es polarisierende Protagonisten gebe. „Wir brauchen Persönlichkeiten in diesem Sport. Es braucht einen Bösewicht. In der Form war Christian immer gut, weil er sich auch in der Rolle wohlgefühlt hat“, sagte Wolff, dessen Rivalität mit Horner sich insbesondere in der dramatischen Saison 2021 zuspitzte: „Er hat das Spiel mit der Kamera beherrscht und wusste, wie er sie für sich nutzen kann. Das fehlt jetzt ein wenig, weil es aktuell keine Reibereien gibt.“

Zu einer möglichen Rückkehr Horners in die Formel 1 äußerte sich Wolff zurückhaltend. „Das muss er für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hat, noch eine offene Rechnung zu haben und es allen beweisen zu wollen“, sagte Wolff: „Er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er weiß, wie man Siege holt und Titel gewinnt. Den Erfolg kann man ihm nicht absprechen.“

Die Formel 1 seht ihr live auf Sky Sport F1 – holt euch jetzt Sky Stream!

Horner musste bei Red Bull gehen