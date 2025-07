Wolff zum Horner-Aus: „…dann stecke ich wirklich in der Scheiße“

Angesprochen auf die Entlassung von Horner bei Red Bull antwortete Wolff mit Sarkasmus. Ob Wolff Horner in der Formel 1 als Dauerrivalen vermissen werde?

„In gewisser Weise ja. Er war einer der Hauptdarsteller. Ich glaube nicht, dass er für immer weg ist, er könnte in einer anderen Funktion wieder auftauchen. Ich muss vorsichtig sein, er könnte bei der FIA auftauchen, dann stecke ich wirklich in der Scheiße“, meinte der Wiener am Mikrofon von Sky Sport UK.

Große Rivalität zwischen Wolff und Horner

Die Rivalität der beiden Alphatiere schaukelte sich bis zum Höhepunkt, dem Showdown im WM-Finale 2021 von Abu Dhabi. Damals entrissen Max Verstappen, Horner und Red Bull Lewis Hamilton, Wolff und Mercedes in der letzten Runde noch den WM-Titel. Im Vorfeld des Rennens und auch im Anschluss tauschten die beiden Teamchef immer wieder Nettigkeiten aus.

„Er war jemand, der kontrovers war, polarisierte und kein Sensibelchen war. Das war gut für den Unterhaltungsfaktor, aus dieser Perspektive wird er vermisst werden. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich selbst“, lobte Wolff. Bei Red Bull wurde Horner durch Laurent Mekies ersetzt.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago