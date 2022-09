Der AC Milan ist nach der 19. italienischen Meisterschaft zu alter Stärke früherer Tage zurückgekehrt. Auch in der Champions League soll es in dieser Saison in die K.o.-Phase gehen. „Wir wollen alle Spiele in der Gruppe gewinnen“, heißt es von Seiten der Mailänder vor der Auftaktpartie gegen den FC Salzburg.

