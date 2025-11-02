Woltemade früh raus: Newcastle unterliegt West Ham

Niederlage und Kurzarbeit: Neuzugang Nick Woltemade hat mit Newcastle United im Auswärtsspiel bei West Ham United einen Tag zum Vergessen erlebt. Beim 1:3 (1:2) in Ost-London wurde der bis dahin unauffällige Deutsche schon zur zweiten Halbzeit ausgewechselt und konnte nicht an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Newcastle hängt mit zwölf Punkten aus zehn Spielen im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. Das ganz schwach in die Saison gestartete West Ham (7) verbesserte sich durch seinen erst zweiten Sieg auf Platz 18.

Die „Magpies“ aus Newcastle gingen im Olympiastadion von 2012 früh durch Jacob Murphy (4.) in Führung. West Ham drehte vor der Pause durch Lucas Paqueta (38.) und ein Eigentor von Sven Botman (45.+5) das Spiel. Tomas Soucek (90.+8) erzielte spät West Hams dritten Treffer.

(SID)

Bild: Imago