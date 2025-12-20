Wolves-Boss Jeff Shi tritt zurück

Das abgeschlagene Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers bekommt nach mehr als acht Jahren einen neuen Boss.

Der Vorstandsvorsitzende Jeff Shi ist von seinem Amt inmitten beißender Kritik der Fans zurückgetreten. Shi (48) war seit 2016 bei den Wolves und seit Mitte 2017 Vorstandschef.

Er bleibt allerdings der Boss der Fosun Sports Group, der chinesischen Besitzergesellschaft der Wolves. Sein Amt als Klubchef übernimmt interimsmäßig Nathan Shi, der mit ihm nicht verwandt ist und seit 2016 für Fosun arbeitet.

„Ich trete mit einem Herzen voller Dankbarkeit zurück“

„Es war mir eine Ehre und ein Privileg (…). Gemeinsam haben wir den Verein zu einer globalen Größe geformt, die auf höchstem Niveau kämpft. Mein Platz mag sich ändern, aber mein Herz wird weiterhin bei jedem einzelnen Spiel für diesen Verein schlagen.“

Shi stand seit Monaten im Fokus der über den sportlichen Niedergang verärgerten Fans. Die Wolves haben in 16 Saisonspielen gerade einmal zwei Punkte geholt. Ihr Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits 14 Zähler.

Allerdings stieg der Klub unter Shi 2018 auch erst in die Premier League auf. 2019 erreichten die Wolves das Halbfinale im FA Cup, in der darauf folgenden Saison das Viertelfinale der Europa League.

