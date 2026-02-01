World Masters: Littler holt nächsten Titel

Luke Littler hat fast alle Titel auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) geholt. Nach seinem zweiten WM-Triumph vor rund einem Monat siegte der 19-Jährige auch beim World Masters, in einem ausgeglichenen Finale bezwang der Engländer seinen Landsmann Luke Humphries im Duell des Ersten gegen den Zweiten der Weltrangliste mit 6:5.

Littler fehlt damit nur noch der Erfolg bei der Europameisterschaft in Dortmund (22. bis 25. Oktober), dann hat er alle zehn großen Einzelturniere der PDC mindestens einmal gewonnen. Auch der Sieg bei der Team-WM fehlt Littler. „The Nuke“ spielt erst seit 2024 auf der Profitour, nachdem er als damals 16-Jähriger ins WM-Finale gestürmt war, aber gegen Humphries das Nachsehen hatte. Seitdem dominiert Littler die Tour fast nach Belieben.

Littler war nach Siegen über den Belgier Mike De Decker (3:2), als er einen Matchdart überstanden hatte, seinen Landsmann Ross Smith (4:1), den Nordiren Josh Rock (4:0) und Gerwyn Price (5:4) ins Finale eingezogen. Humphries hatte im Halbfinale den WM-Finalisten Gian van Veen (5:0) klar besiegt. Zuvor hatte er im Achtelfinale gegen Luke Woodhouse mit einem Neundarter für ein Highlight gesorgt.

(SID) / Artikelbild: Imago