„Wow-Moment“ für Xaver Schlager: „Ganzes Leben darauf hingearbeitet“

Die Vorfreude auf das erste WM-Spiel der österreichischen Nationalmannschaft ist Xaver Schlager deutlich anzumerken. Der Oberösterreicher sprach vor dem Duell mit Jordanien am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara von einem „Wow-Moment, etwas zu erleben, das man normalerweise nicht erlebt“.

Für den Mittelfeldmann ist es das erste Endrunden-Match seit dem EM-Achtelfinal-Out gegen Italien 2021, die EURO 2024 verpasste er wegen einer Knieverletzung. Nun aber blickt Schlager erwartungsvoll auf die bevorstehende Partie. „Alles, was man zum ersten Mal erlebt, ist etwas Besonderes. Je älter man wird, desto weniger oft erlebt man erste Momente, deshalb ist die WM sehr besonders“, erklärte der 28-Jährige am Sonntag in Santa Barbara.

Schlager berichtete von einem Kribbeln in der ÖFB-Auswahl. „Vor jeder neuen Sache merkt man eine Nervosität. Mittlerweile geht es noch, aber die Tage werden immer weniger. Da merkt man schön langsam die Anspannung, doch es ist eine positive Anspannung. Man freut sich. Man hat das ganze Leben darauf hingearbeitet, dass man da dabei sein darf.“

Schlager „umso dankbarer“ für WM-Teilnahme

Die Aussicht auf eine WM-Teilnahme habe es ihm leichter gemacht, das bittere EURO-2024-Aus zu verdauen. Durch den damaligen Tiefschlag „kann ich manche Sachen einordnen und nachvollziehen. Deshalb bin ich umso dankbarer, dass ich da bin.“

Den Gegner Jordanien ordnet Schlager in der Kategorie „unangenehm“ ein. „Wir werden eher den Ball haben. Das sind die schwierigeren Spiele, wenn der Gegner auf Fehler wartet. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und gut im Gegenpressing zu sein.“ Gerade in so einer Partie wäre eine frühe Führung besonders wünschenswert. „Wenn wir einem Rückstand hinterherlaufen müssten, wäre die ganze Sache noch verzwickter.“

Er werde sich voll in den Dienst des Teams stellen, versprach Schlager. „Ich bin so erzogen worden, dass ich sage, die Mannschaft ist das Wichtigste. Wenn ich mich zurücknehme und wir gewinnen, ist mir das lieber, als ich falle auf und wir verlieren.“

Rangnick-Verlängerung „wunderschön“

Auch dank dieser Einstellung ist Bücherwurm Schlager – im Basecamp liest er gerade den Roman „Holzfällen“ von Thomas Bernhard – bei Teamchef Ralf Rangnick seit jeher gesetzt. Umso glücklicher ist der 51-fache ÖFB-Internationale (4 Tore) über den Verbleib des Deutschen. „Es ist wunderschön, dass der Trainer verlängert hat. Wir haben bisher eine erfolgreiche Phase. Da ist man froh, dass die Zusammenarbeit weitergeht.“

Die langen Verhandlungen um Rangnicks neuen Vertrag wirkten auf Schlager nicht zermürbend. „Ich habe mir nicht so den Kopf darüber zerbrochen. Das ist seine persönliche Entscheidung, wo wir nicht wirklich eingreifen können.“

(APA)/Bild: GEPA