WSG-Mittelfeldspieler Blume vor Bundesliga-Comeback

WSG-Mittelfeldspieler Bror Blume steht vor seinem Comeback in der ADMIRAL Bundesliga. Der 31-Jährige stand zuletzt beim 6:0-Testspielsieg der Tiroler gegen Zweitligist Bregenz wieder für 45 Minuten am Feld und könnte bereits am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen den LASK (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) wieder im Kader von Trainer Thomas Silberberger aufscheinen.

In der laufenden Spielzeit konnte Blume noch kein einziges Pflichtspiel für die WSG Tirol absolvieren. Immer wieder wurde der 31-Jährige von Verletzungen zurückgeworfen. Nun soll er aber vollständig genesen und einsatzbereit sein. „Ich habe lange auf diesen Tag hingearbeitet. Die letzten Monate waren hart für mich, deswegen bin ich überglücklich, wieder am Feld zu stehen“, so Blume in einer Vereinsaussendung der Tiroler.

In der vergangenen Saison stand der Mittelfeldspieler in 25 Ligaspielen und drei Cup-Partien für die Tiroler auf dem Feld. Erst im Oktober kündigte Blume im Sky-Interview seine baldige Rückkehr auf den Fußballplatz an.

Die WSG Tirol steht nach 14 gespielten Runden mit acht Punkten auf Tabellenplatz elf. Ein Sieg in Linz könnte dabei helfen, den Vorsprung auf die noch sieglose Lustenauer Austria weiter auszubauen. Nach dem Gastspiel beim LASK spielen die Tiroler vor der Winterpause noch auswärts gegen Rapid und zu Hause gegen Blau-Weiß Linz.

